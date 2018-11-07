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أخبار العالم

شاهد.. رقص وغناء لمؤيدي إلهان عمر عقب فوزها بمقعد في انتخابات الكونجرس

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:32 ص
إلهان عمر تحتفل مع
إلهان عمر تحتفل مع مؤيديها
أحمد النشوقي
احتفلت إلهان عمر، أحدث عضوة مسلمة بالكونجرس الأمريكي، مع بعض صديقاتها ومؤيديها في "منيابولس"، أكبر مدينة في ولاية مينيسوتا، الواقعة شمال الولايات المتحدة، وذلك عقب الإعلان رسميًا عن فوزها هي و"رشيدة طليب" كأول مسلمتين تفوزان بمقعدين في مجلس النواب الأمريكي.


وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوز المسلمة إلهان عمر، ذات الأصول الصومالية، بمقعد في الكونجرس الأمريكي، عن ولاية مينيسوتا، وذلك في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب الأمريكي.

وتنافست "إلهان" على المقعد مع 6 منافسين آخرين؛ لتحل محل النائب الحالي "كيث إليسون"، الذي قرّر الترشح عن ولاية مينيسوتا لمنصب النائب العام، بدلا من العودة إلى الكونجرس.


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