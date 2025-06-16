متحف أخناتون يطلق حملة توعية للانضمام لفرق المتطوعين بالدم

نظم متحف أخناتون ، حملة بتوعية المواطنين بشارع المنيا عن ضرورة التبرع بالدم والتطوع للإنضمام لفرق المتطوعين بالدم.

أوضحت إدارة متحف أخناتون ، أن ذلك بمناسبة "اليوم العالمي للتبرع بالدم" وحرصا من المتحف علي التواصل المجتمعي ونشر الوعي الثقافي والأثري .

أشارت إدارة المتحف ، أن هناك العديد من الفاعليات التى تروج للثقافة المتحفية ، وتاريخ مصر القديم ليثري الزوار والسائحين بالعديد من أشكال الفن والثقافة المصرية.

متحف أخناتون

جاء ذلك في إطار حرص متحف أخناتون علي التواصل المجتمعي ونشر الوعي الثقافي والأثري ، الذى يقوم به المتحف لإحداث رواج وتمسك بالهوية المصرية القديمة.

يذكر أن متحف اخناتون مقام على مساحة 25 فدانا شرق النيل بمنطقة أبو فليو بمدينة المنيا ،وتم تصميم المتحف على شكل هرمى يتكون من 5 طوابق يتضمن قاعات عرض ومدرسة للترميم ، ومنطقة للعروض المفتوحة ومبنى ادارى ومعرض لبيع الكتب والهدايا ، إضافة إلى مرسى سياحي لاستقبال السفن ومتحف مكشوف .

