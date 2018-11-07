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تعليم

التعليم: التزام الطلاب بالحضور في المدارس شرط لدخول الامتحان

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:57 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
صرح أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، شدد على المديريات التعليمية بالمخاطبات الرسمية، بضرورة الالتزام بقانون التعليم، والذى نص على عدم أحقية الطالب دخول الامتحان إلا إذا حقق نسبة حضور 85% من أيام الدراسة الفعلية، وذلك بعد أن رصدت الوزارة ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة بالمدارس.

من جانبه، أكد حجازى أنه تم التنبيه على المدارس، بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب الثانوية العامة، مع تسجيل الغياب الفعلى للطلاب على الموقع الإلكترونى المعروف بالغياب الإلكترونى للطلاب، والاهتمام ببيان الغياب الورقى والإلكترونى المقيد بدفاتر 5 سلوك مع الغياب الفعلى للطلاب، وتفعيل تحرير إنذارات غياب الطلاب، وإرسالها لأولياء الأمور مع التقييم الفنى داخل المدرسة، واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية التي تكفل حضور الطلاب وجعل المدرسة بيئة جاذبة ومفيدة لحضور الطلاب.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالحضور والانصراف للمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، ومتابعة تواجدهم خلال اليوم الدراسى وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مقصر.
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