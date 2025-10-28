طب القوات المسلحة مؤتمرها الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء

نظمت كلية الطب بالقوات المسلحة المؤتمر الطبى الثانى تحت عنوان (Rising stars) والذى تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى العديد من التخصصات الطبية وعدد من الملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة ، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة .

بدأت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بكلمة اللواء طبيب أيمن محمد شوقى مدير كلية الطب بالقوات المسلحة أكد خلالها على أهمية المؤتمر الذى يعد فرصة لتبادل الخبرات العلمية والبحثية للإرتقاء بإمكانيات وقدرات الأطباء ، مشيراً إلى أن الطب بمفهومه الحديث أصبح علماً متجدداً يعتمد على البحث والإطلاع والتكامل بين تخصصاته المختلفة لتعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين .

فيما أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية خلال كلمته إلى الدعم المستمر الذى توليه الدولة المصرية للمنظومة الصحية لمواكبة التطور المتلاحق فى المجالات الطبية ، مقدماً الشكر والتقدير للقوات المسلحة على حرصها المستمر على تنظيم الفعاليات العلمية التى تسهم فى تبادل الخبرات وصقل قدرات الكوادر البشرية للإرتقاء بمستوى الآداء والكفاءة فى القطاع الطبى.

كما قدمت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومى للمرأة الشكر للقوات المسلحة على الجهود المضنية التى تقوم بها لدعم مؤسسات الدولة المصرية فى مختلف المجالات ، مشيدة بفتح باب التقديم للإناث للإلتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة مما أتاح فرص متكافئة للفتيات لخدمة وطننا الغالى .

وتضمنت فعاليات المؤتمر تنفيذ العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات وإقامة ورش العمل التدريبية فى مختلف التخصصات الطبية بمشاركة عدد من الأطباء العسكريين والمدنيين والخبراء الأجانب المتخصصين فى ذلك المجال .

يأتي ذلك إستمرارا للدور الريادى التى تقوم به القوات المسلحة فى إثراء المجال الطبي بأحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات تكنولوجية وأبحاث علمية فى ذلك المجال.