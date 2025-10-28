الكنيسة الكاثوليكية تشارك في احتفال الهيئة القبطية الإنجيلية باليوبيل الماسي

شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في في احتفال الهيئة القبطية الإنجيلية تحتفل باليوبيل الماسي، وذلك، بقاعة إيوارت، بالجامعة الأمريكية، بالتحرير، في ضيافة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

شارك في الاحتفال المطران جورج، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، ونيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، وسيادة الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان بمصر.

شارك أيضًا عدد من الوزراء، والمحافظين، والقيادات الدينية، والوطنية، والفكرية، والإعلامية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وشركاء الهيئة من داخل مصر، وخارجها.

تضمن الاحتفال كلمات عدة من الضيوف، والعديد من الفقرات المتنوعة.