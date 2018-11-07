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رياضة

بايرن ميونيخ يستدرج أيك أثينا في مهمة سهلة بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:18 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
يستضيف فريق بايرن ميونيخ الألماني، مساء اليوم، الأربعاء، نظيره أيك أثينا اليوناني، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق بايرن ميونيخ لتحقيق الفوز على أيك أثينا، لضمان التأهل لدور الـ 16، بينما يطمح الفريق الضيف، في تحقيق أول نقطة له في دور المجموعات.

وكان بايرن ميونيخ فاز على أيك أثينا بهدفين دون رد، في الجولة الماضية.

ويتقاسم بايرن ميونيخ صدارة ترتيب المجموعة الخامسة مع أياكس الهولندي بـ 7 نقاط لكل منهما، ويحل بنفيكا ثانيًا بـ 3 نقاط، بينما يتذل أيك أثينا جدول الترتيب بدون نقاط.
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