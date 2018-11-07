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حوادث

ضبط 453 مخالفة مرافق وإشغالات و46 قضية تموينية فى الغربية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:04 م
صورة أرشيفية - ازالة
صورة أرشيفية - ازالة اشغالات
أحمد على
حررت مديرية أمن الغربية اليوم 453 مخالفة مرافق واشغالات و46 قضية تموينية فى حملة بشوارع قري ومراكز طنطا وزفتي وكفرالزيات وبسيون .

وتلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من حكمدار مديرية الأمن يفيد بنتائج الحملات الأمنية فى مجال ضبط القضايا التموينية حرر (56) قضية متنوعة بينما فى مجال ضبط قضايا المرافق والإشغالات حرر (170) محضر إشغال للمخالفين بالطريق العام و (207) محاضر حالة رفع اشغال بالطريق العام و (34) فرشا عشوائيا لبيع الخضر والفاكهة و(22) تنده وسقيفة بدون ترخيص و (10) ازالات غرزة ومقهى بدون ترخيص و (35) غرامه فوريه و(12) عربة يد وكارو خاصة بالباعة الجائلين و (40) إزالة حاجز خرسانى وحديدى مقام بالطريق العام.

وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.
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