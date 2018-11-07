ضبط 17 عنصرا إجراميا وأسلحة نارية في حملة أمنية بشبين القناطر

شنت اجهزة الأمن بالقليوبية حملة لضبط العناصر الاجرامية والخارجين عن القانون وتجار المخدرات بمركز شبين القناطر.
وكانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بتكثيف الحملات الامنية على البؤر الاجرامية فقامت حملة استهدفت مركز شبين القناطر واسفرت الحملة عن ضبط 17 متهما من العناصر الخطرة، و7 أسلحة نارية، و4 قضايا مخدرات بإجمالى 200جرام هيروين، و60 قرص مخدر، و260جرام أستروكس.
كما تمكنت الحملة من ضبط 7 أحكام جنايات وضبطت مباحث المرور، 128 مخالفة مرورية متنوعة، و15 7 قضية مرافق متنوعة، و30 قضية تموينية متنوعة، و9 قضايا آداب عامة، و5 قضيايا أحداث، و16 قضية مصنفات عامة، و4 قضايا أموال عامة وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.