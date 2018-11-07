ضبط 17 عنصرا إجراميا وأسلحة نارية في حملة أمنية بشبين القناطر

شنت اجهزة الأمن بالقليوبية حملة لضبط العناصر الاجرامية والخارجين عن القانون وتجار المخدرات بمركز شبين القناطر.





وكانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بتكثيف الحملات الامنية على البؤر الاجرامية فقامت حملة استهدفت مركز شبين القناطر واسفرت الحملة عن ضبط 17 متهما من العناصر الخطرة، و7 أسلحة نارية، و4 قضايا مخدرات بإجمالى 200جرام هيروين، و60 قرص مخدر، و260جرام أستروكس.



