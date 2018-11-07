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تعليم

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:10 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
استقبل د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، ود. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفدا من الاتحاد الأوروبى وبرنامج إراسموس بلاس " + Erasmos ، وذلك بحضور د. شريف قطب مدير وحدة الابتكار وتطوير المشروعات بالجامعة.

وضم الوفد د. ياسر الشايب منسق مكتب الاتحاد الأوربى فى التعليم العالي، ود. دعاء سامى نائب منسق مكتب الاتحاد الأوروبي، ود. فرانكو يور جيو ممثل وكالة EACEa، ود. سيمانيا دار جيفيتشى المكتب الوطنى للإتحاد الأوروبي للتعليم العالي من صربيا ود. داليا العربى المدير الإدارى بمكتب الاتحاد الأوروبي للتعليم العالى.

واستعرض د. شريف قطب، رؤية سريعة حول المشروعات التى يمولها مشروع إراسموس، والتى تمثل ١٨ مشروعا فى مختلف كليات الجامعة من بينها: الهندسة والحاسبات والالسن والعلوم.

وتناولت د. عائشة محمود سويلم رئيس قسم اللغة الاسبانية بكلية الألسن، تجربة سفر ثمانية من طلاب الفرقة الثالثة بالكلية لجامعة إسبانية وإشادة إدارة الجامعة الاسبانية برقى مستوى الطلاب ونجاح التجربة.

كما استعرض د. تامر النادى أستاذ الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس، مركز بحوث الصوتيات والاهتزازات والهياكل الذكية بكلية الهندسة وتطورها منذ نشأتها ٢٠٠٥ كما أشار لعدد كبير من الجامعات التى قامت الكلية بعمل مشاريع مشتركة معها.

وتهدف هذه الزيارة لقياس أثر المشروعات الممولة من برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم إرسموس بلاس على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس و المؤسسة التعليمية بشكل عام.
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