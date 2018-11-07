توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الرياضة والأكاديمية العربية للعلوم

يوقع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى غدا الخميس فى تمام العاشرة والنصف صباحا بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.



ويأتي ذلك في إطار التعاون بين مختلف الهيئات التعليمية والمؤسسات ذات الخبرة في مجال التدريب والدعم الفني والإداري والدراسات العليا و ذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة.