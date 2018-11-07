مصرع طالبة إثر سقوطها من أعلى عارضة مدرسة بسوهاج

لقيت طالبة بالصف الأول الإعدادي مصرعها إثر سقوطها بعد تعلقها بعارضة مدرسة بمدينة المنشاة بسوهاج.



تلقي اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بوفاة الطالبة إيمان علاء حسن، بالصف الأول الإعدادى بالمدرسة الإعدادية للبنات التابعة لإدارة المنشأة التعليمية أثناء لهوها داخل فناء المدرسة، وانتقل إلي مكان الواقعة الأجهزة الأمنية وقيادات التربية والتعليم لفحص الواقعة.



وأكدت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، أن نتيجة الوفاة طبيعية وأن الطالبة سقطت داخل فناء المدرسة إثر شعورها بدور مما نتج عنه وفاتها.



ويجري التحقيق في الواقعة بمعرفة الأجهزة الأمنية، وأخطرت النيابة العامة وفتحت مديرية التربية والتعليم تحقيقا في الواقعة.