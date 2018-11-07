آرسنال يكشف موعد عودة محمد النني من الإصابة

كشف نادي آرسنال الإنجليزي عن موعد عودة لاعبه المصري محمد النني، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، الأسبوع الماضي، خلال تدريبات الجانرز.



وذكر الموقع الرسمي لنادي آرسنال، أنه من المتوقع عودة محمد النني لتدريبات الفريق الأسبوع المقبل، وبالتالي قد يلحق اللاعب بمباراة مصر وتونس، التي تقام 16 نوفمبر الجاري.



ويعاني محمد النني من قلة المشاركة بشكل أساسي مع فريق آرسنال، منذ تعيين الإسباني يوناي إيميري مديرًا فنيًا للجانرز، خلفًا للفرنسي آرسين فينجر.



يذكر أن آرسنال يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.

