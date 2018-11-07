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أخبار العالم

إنذارات أمنية تعطل حركة القطارات بمحطات في مدريد وبرشلونة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:35 م
قطارات مدريد
قطارات مدريد
رويترز
أغلقت الشرطة خطي قطارات في محطة القطارات الرئيسية في برشلونة اليوم الأربعاء بعد رصد جسم داخل حقيبة من خلال جهاز المسح الضوئي ربما كان عبوة ناسفة.

وتم إرسال فريق للكشف عن المفرقعات إلى محطة برشلونة سانتس.

وقالت شرطة كتالونيا على تويتر "تلقينا بلاغا حوالي الساعة الثامنة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش). رصد أمن أديف (شركة السكك الحديدية) شيئا من خلال جهاز للمسح الضوئي على شكل عبوة ربما كانت ناسفة داخل حقيبة. نواصل الفحص". وتم إخلاء قطارين.

إلا أن شركة السكك الحديدية (أديف) قالت بعد ذلك إن خدمة القطارات استؤنفت في المحطة بعد إغلاق الخطين.

من ناحية أخرى قالت شرطة القطارات الإسبانية (رينفي) إنها تخلي محطة أتوتشا في مدريد دون إبداء أسباب. ثم أعلن وزير الداخلية لاحقا أن الإغلاق كان جراء إنذار كاذب.
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