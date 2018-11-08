55 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الكويت ورومانيا

انطلقت فى العاصمة الرومانية بوخارست على مدى خمسة أيام متتالية فعاليات الأيام الثقافية الكويتية وذلك بمناسبة مرور 55 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الكويت ورومانيا.





وقال السفير طلال الهاجرى، سفير الكويت فى رومانيا، إن انعقاد الأيام الثقافية الكويتية في بوخارست يأتي بعد أيام قليلة على الزيارة المهمة التى قامت بها رئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانتشيلا إلى الكويت وتم خلالها الاتفاق على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلًا عن توقيع عدة اتفاقيات مهمة بين البلدين.





وأوضح السفير الهاجرى، أن تنظيم هذا الحدث الثقافي المهم يتم بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون الكويتية وذلك فى إطار سياسة المجلس ودوره المهم فى التبادل الثقافي وتقريب الثقافات بين الشعوب.





وأضاف أن الفعاليات الكويتية افتتحت بحفل غنائى أحيته الفرقة الموسيقية الكويتية في فندق الماريوت ببوخارست حضره ثلاثة وزراء الوزير ستيفان رزفان وزير الثقافة الرومانية والوزير دان نيكوليسكو والوزير تودور بوزاتو ومن دولة الكويت حضر د. عيسي الانصاري الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد بن رضا مراقب العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني للثقافة ود. مريم الكندري أستاذة العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت.





والسفراء العرب برومانيا على صلاح عبدالصادق سفير جمهورية مصر العربية فى رومانيا ومولدوفيا وعميدة السلك الدبلوماسي رنا مقدم سفيرة لبنان برومانيا والسفير صقر الملكاوى سفير الأردن برومانيا والقنصل د. رائد الدحابرة والسفير عبدالعزيز العيفان سفير خادم الحرمين الشريفين في رومانيا والسفير فؤاد كوكالى سفير فلسطين برومانيا والسفير الإماراتى أحمد عبدالله المطروشي والسفير السودانى برومانيا والاعلامى د.عبدالله مباشر ورموز الجاليات العربية فى رومانيا د.محمد عياش ود.عماد القصاص والصحفى مازن الرفاعى والدكتور ضرار القطينى وتلى الحفل مأدبة عشاء للمدعويين من الشخصيات السياسية والبرلمانية رفيواشار.





وتابع "الهاجرى"، أن الأيام الثقافية الكويتية ستشهد أيضًا افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية فى متحف التاريخ الوطني الروماني يسلط الأضواء بشكل فنى على مختلف المداخل التاريخية التي مرت بها الكويت ومن المقرر ان يلتقى الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للثقافة والفنون الدكتور عيسى الأنصاري يوم الخميس القادم محاضرة فى أكاديمية الدراسات الاقتصادية فى رومانيا يستعرض فيها ما تولية ظولة الكويت من أهمية كبيرة للثقافة كعامل مهم وأساسي في نشر الوعى الحضاري بين شعوب العالم وتعزيز التبادل الثقافي بينها فيما ستلقى الدكتورة مريم الكندري استاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت محاضرة فى أكاديمية الدراسات الاقتصادية الرومانية





وأشار السفير الهاجرى إلى أن الأيام الثقافية الكويتية في رومانيا ستختتم بحفل غنائى تحييه الفرقة الموسيقية الكويتية فى المركز التجاري الكبير فى بوخارست ( مول بارك ليك ) لاطلاع الشعب الرومانى على التراث الكويتى العريق والنهضة الثقافية التى تحققت خلال مسيرتها منذ الاستقلال حتى اليوم



