ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بايرن ميونخ يكرر فوزه بثنائية على آيك أثينا في دوري الأبطال

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:11 ص
صدى البلد
محمد سمير
كرّر بايرن ميونخ الألماني، فوزه على آيك أثينا اليوناني (2-0) أمس، الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعدما فاز عليه ذهابًا بذات النتيجة.

سجل هدفي بايرن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقتين 31 و71، ليقود الفريق البافاري لاعتلاء صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما واصل آيك تذيل الترتيب بدون رصيد.

بدأ نيكو كوفاتش، مدرب بايرن، المباراة بتشكيلة تتكون من: نوير، هوميلز، بواتينج، جوريتسكا، كيميتش، ألابا، جنابري، مولر، ريبيري، مارتينيز، ليفاندوفيسكي.

على الجانب، دفع مارينوس أوزونيديس، مدرب آيك، بتشكيلة تضم كلًا من: باركاس، باكاكيس، لامبروبولوس، تشيجرنيسكي، كوسيك، هالت، سيمويس، جالانوبولوس، مانتالوس، أليف، وبونسي.

وجاء التهديد الأول من آيك بعد مرور 5 دقائق على بداية المباراة، عن طريق المدافع فاسيليس لامبروبولوس، الذي حول عرضية زميله من ركنية بضربة رأسية مرت بجوار القائم.

وأتى الرد سريعًا من بايرن، بضربة رأسية مماثلة من ليون جوريتسكا، لكن فاسيليس باركاس، حارس آيك، أبعدها ببراعة إلى ركنية.

وهدأت المباراة في الدقائق التالية، في ظل فشل بايرن في تشكيل أي خطورة على مرمى آيك، الذي ظهر متماسكًا وأغلق كافة المساحات أمام أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 28، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البايرن، بعد مخالفة ضد ليفاندوفيسكي، لينفذها بنفسه، محرزًا هدف التقدم للفريق البافاري، بعد مرور نصف ساعة على البداية.

وكاد توماس مولر أن يضيف الهدف الثاني لبايرن، في الدقيقة 36، بتسديدة أبعدها دفاع الفريق اليوناني إلى ركنية، لتمر الدقائق دون جديد، لينتهي الشوط الأول بتقدم البايرن بهدف دون رد.

وبدت خطورة البايرن تتضح مع بداية الشوط الثاني، وجاءت أخطر الفرص من أقدام جوريتسكا، الذي حول عرضية جوشوا كيميتش بتسديدة على الطائرة، أنقذها باركاس ببراعة.

واستمرت المحاولات البافارية بتسديدة قوية لسيرجي جنابري من خارج منطقة الجزاء، لكنها علت العارضة.

وواصل حارس الفريق اليوناني إبعاد الخطورة عن مرماه، بعدما تصدى لفرصة هدف محقق من انفراد صريح لليفاندوفيسكي، الذي سددها بقوة، لكن باركاس أبعدها عن مرماه ببراعة.

وفي الدقيقة 71، عزز ليفاندوفيسكي تقدم بايرن بتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه من متابعة لعرضية من ركنية، قابلها بقدمه إلى داخل الشباك.

وارتفعت معنويات لاعبي بايرن بعد الهدف الثاني، لتبدأ محاولات مكثفة على مرمى الضيوف لتعزيز التقدم بهدف ثالث، لكن العارضة وقفت حائلًا دون ذلك.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ6 دقائق، بدأ كوفاتش إجراء أول تغييراته، بإقحام رافينيا بدلًا من فرانك ريبيري، قبل أن يدفع بريناتو سانشيز محل جنابري، وساندرو فاجنر بدلًا من ليفاندوفيسكي، ليحافظ البافاري على تقدمه حتى إطلاق صافرة النهاية، محققًا فوزه الأوروبي الثاني على التوالي بهدفين دون رد.

loading...

ترشيحاتنا

إصابة إسلام محارب خلال التدريب الرئيسي للأهلى بـ رادس

ترامب يهاجم مراسل CNN على الهواء: أنتم أعداء الشعب.. فيديو

حميد أحداد.. من هداف أفريقيا إلى عاطل في الزمالك

ولي العهد السعودي يزور المواطنين في منازلهم بالقصيم .. فيديو

استجابة لصدى البلد.. محافظ كفر الشيخ يقود حملة نظافة بمحطة الملك فؤاد الأثرية

شوبينج بـ 16 مليون جنيه إسترلينى فى يوم واحد ..حكاية سيدة من المتجر إلى المغفر

الفقي: مصر كانت مهددة بالانهيار وفقدان الهوية في حكم الإخوان..فيديو

تعيين الفريق محمد المقدشي وزيرا للدفاع في اليمن والنخعي رئيسا للأركان

رسميا..CAF يجامل الترجى بقرار جديد قبل مواجهة الأهلى فى نهائى أفريقيا

مصرع متهمين وقفز 3 من سيارة أعلى كوبرى في مطاردة مع الشرطة بالقليوبية

كابوس مزعج يهاجم تدريب الأهلي الرئيسي في ملعب رادس.. فيديو وصور

وزير العدل الأمريكي يقدم استقالته بناء على طلب ترامب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

63 % نسب الإشغال السياحي بالبحر الأحمر.. والألمان في الصدارة

روبي تظهر بلوك جديد على طريقة منة شلبي .. صور

محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فيديو

مشجع زملكاوي يتمنى فوز الأهلي على الترجي ..فيديو
الأهلي والترجي.. ناقد رياضي: حكم نهائي إفريقيا ضعيف الشخصية ..فيديو
الفقي: ثورة 25 يناير كانت بحاجة إلى ظهور تيار سياسي وطني.. فيديو
الفقي: مصر كانت مهددة بالانهيار وفقدان الهوية في حكم الإخوان..فيديو
مصطفى الفقي: ثورة 25 يناير كانت أفضل توقيت للإصلاح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟