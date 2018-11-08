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أخبار العالم

مقتل وإصابة 35 من طالبان في عملية للقوات الأفغانية شمالي البلاد

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:59 ص
صدى البلد
أ ش أ
قتل 16 مسلحا من حركة (طالبان) وأصيب 19 آخرون، اليوم /الخميس/، إثر عملية مشتركة شنتها القوات الأفغانية والأجنبية في إقليم "بغلان" الواقع شمالي البلاد.

ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن قائد شرطة الإقليم أكرم الدين ساري قوله: إن القوات شنت عمليات برية وجوية في منطقة "داند إي جوري" خلال الأيام الأربعة الماضية".. موضحا أنه تم خلال هذه العملية إخلاء العديد من القرى من مسلحي (طالبان) ومصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم.

ولم ترد أي معلومات عما إذا كان هناك ضحايا في صفوف القوات المشتركة أوالمدنيين.
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