ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مسؤول أمريكي واشنطن تحذر الموانئ من التعامل مع سفن النفط الإيرانية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:02 ص
صدى البلد
أ ش أ
حذرت الولايات المتحدة جميع الموانئ وشركات التأمين العالمية من التعامل مع السفن الإيرانية التي وصفتها بأنها "مسؤولية قانونية عائمة" بعد إعادة فرض عقوبات أمريكية واسعة ضد إيران.

وقال بريان هوك الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية حول السياسة بشأن إيران، في تصريح نقلته قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، إن العقوبات الأمريكية امتدت إلى شركات التأمين، وأن تقديم هذه الخدمات عن علم لشركات الشحن الإيرانية المشمولة بالعقوبات سيؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية".

وأشار إلى أن السفن الإيرانية ستتجه على الأرجح إلى شركات التأمين المحلية، لكنه شكك في قدرة هذه الشركات على تغطية خسائر قد تصل إلى ملايين أو مليارات الدولارات في حال حدوث كارثة كبرى، وقال "إذا تعرضت ناقلة إيرانية لحادث، ببساطة لن يكون بإمكان شركات التأمين الإيرانية تغطية الخسائر".

وأكد الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة التي تتواجد سفنها الحربية في الخليج لا تريد وقوع حوادث ، وقال "نأمل بإخلاص عدم وقوع حوادث، لكن الحوادث هي أمر محتمل بشكل حقيقي بالنظر إلى سجل إيران".
وتسعى الولايات المتحدة منذ الإثنين الماضي إلى إنهاء جميع مبيعات النفط الإيرانية وصادراتها الحيوية في محاولة للحد من تأثير إيران.


loading...

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصدر ٥ قرارات جمهورية أبرزها التعاون مع إسبانيا وبيلاروسيا

فنادق سيوة كاملة العدد خلال مهرجان التمور

مستشار المفتى يوضح كيفية التخلص من المصاحف الممزقة

تفاصيل مرعبة في الغابة.. عقاب قاس من رجل متوحش لزوجته بسبب الغيرة

النجم الساحلي يتسلح بالجماهير أمام الوداد بكأس زايد.. اليوم

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدًا بالقاهرة والمحافظات .. فيديو

اليوم.. أولى جلسات محاكمة سائق محمد رمضان بتهمة القتل

6 مليارات دولار إيرادات القناة فى 2018.. أبرز أخبار صباح البلد .. فيديو

تعرف على الفرق بين الزنجبيل المجفف والطازج

أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم.. فيديو

تعرف على هاتف سامسونج القابل للطي

سعر صرف الريال والعملات العربية اليوم الخميس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنادق سيوة كاملة العدد خلال مهرجان التمور

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. شيرين عبد الوهاب تتفوق على إيفانكا ترامب.. صور

تفاصيل مرعبة في الغابة.. عقاب قاس من رجل متوحش لزوجته بسبب الغيرة

بلقيس تبهر متابعيها بفستان كشمير ..صور

بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

فيديو

تعرف على مناطق الكثافات المرورية بالطرق والمحاور اليوم.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية اليوم.. وأبرز الأعمال والإصلاحات على الطرق
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتتوقع سقوط أمطار على معظم الأنحاء
خالد ميري: الإعلام العالمي تحدث عن منتدى الشباب بشكل إيجابي ..فيديو
ميري: المنتدى فرصة لا تتكرر بالعالم للحوار بين الشباب وصناع القرار ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟