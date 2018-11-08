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أخبار العالم

الملك سلمان يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:32 ص
الملك سلمان وولي
الملك سلمان وولي العهد
رشا عبد الوهاب
بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى منطقة حائل لافتتاح بعض المشروعات التنموية، فقد أصدر أمرا ملكيا بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

ومن جانبه، أكد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لحائل والوقوف على مشاريعها، وتلمس أحوال الرعية خير شاهد على نهجه ونهج هذه الدولة المباركة.

وكان الملك سلمان قد وجه بأن يكون اليوم الخميس إجازة للطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية بمنطقتي القصيم و حائل، خلال زيارته التي يرافقه فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس الأربعاء، لافتتاح وتدشين وإطلاق عدد من المشاريع التنموية.

ومن بين تلك المشاريع الضخمة المقدرة بكلفة 16 مليار ريال كان نصيب قطاع الإسكان 7 مشاريع سكنية تتوزع في عدد من محافظات ومراكز المنطقة.
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