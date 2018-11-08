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حوادث

ننشر أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في قضية داعش الصعيد

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اسلام مقلد - أحمد مهدى
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمعاقبة ١٨ متهما بالسجن المؤبد ومعاقبة ٤١ آخرين بالسجن المشدد ١٥ سنة، كما قضت بمعاقبة ٦ " حدث " بالسجن ٥ سنوات وتبرئة متهمين، كما ألزمت جميع المتهمين بالمصروفات الجنائية عدا الأحداث لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها والتي تتبع تنظيم "داعش" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم الصعيد".

والمتهمون الـ 18 الصادر بحقهم حكما بالسجن المؤبد هم: مصطفى أحمد محمد، محمد عبد الفتاح حامد، رامى عيد مصطفى، أشرف السيد عبد الرازق، تامر حسن ثابت، محمد عبد النعيم عيد، محمود احمد أبو الوفا، الخضرى مبروك، سفيان أشرف، أحمد عيد مصطفى، تامر عبد الله سليمان، رأفت جمال، محمود محمد أحمد، محمد مجاهد عبد الله، محرم أحمد، محمد إسماعيل عبد الرازق، محمد عبد الفتاح، محمد احمد السيد.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين بينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
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