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أخبار العالم

صحيفة إسرائيلية: 76% من الجالية اليهودية صوتوا للديمقراطيين فى الكونجرس

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:16 م
صدى البلد
سمر صالح
ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم، الخميس، أن أكثر من 76% من الجالية اليهودية فى أمريكا صوتوا لصالح تيار الديمقراطيين فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكي التى جرت يوم الثلاثاء الماضي.

وكشفت الصحيفة الإسرائيلية أن 76% من الناخبين اليهود باللوبي الإسرائيلي فى أمريكا صوتوا لصالح الديمقراطيين فى مقابل تصويت 19% فقط لصالح الجمهوريين.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن 51٪ من الناخبين الأمريكيين أدلوا بأصواتهم عمومًا للديمقراطيين في مجلس النواب مقابل 47٪ بالنسبة للجمهوريين.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن انتخابات التجديد النصفى لـ الكونجرس الأمريكى شملت 1139 ناخبا يهوديا صوت أغلبهم لتيار الديمقراطيين الذين سيطروا على مجلس النواب، وهو ما يحمل أخبارا سارة للمرشحين اليهود، حيث فاز 28 مرشحا يهوديا بعضوية مجلس النواب، وفاز 9 غيرهم بعضوية مجلس الشيوخ الأمريكى وكلهم من الديمقراطيين باستثناء 2 فقط أحدهم في الدائرة الأولى للكونجرس في نيويورك والثانى من ولاية تينيسي.

وأوضحت "تايمز أوف إسرائيل" أن أغلبية يهود أمريكا صوتوا لصالح الديمقراطيين، وهو التيار المعارض للرئيس الأمريكى دونالد ترامب لأن 75% منهم لا يوافقون على سياسة ترامب مقابل 25% فقط راضون عن سياسة الرئيس الأمريكى.

وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن يهود أمريكا عزفوا عن تأييد ترامب ورفضوا خطاباته وسلوكه رغم علاقته الوثيقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنه في عام 2016 صوت 70% من اليهود لصالح الديمقراطية هيلاري كلينتون وصوت 25% لصالح ترامب.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن الناخبين اليهود رفض بأغلبية ساحقة وحاسمة تأييد الجمهوريين لأنهم مكنوا جدول أعمال الحكومة الأمريكية من خيانة القيم اليهودية والأمريكية.
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