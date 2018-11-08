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تعليم

محافظة القليوبية تنظم الملتقى الإقليمي الأول لشباب الجامعات.. السبت

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:50 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، تنظيم الملتقى الإقليمي الاول لشباب الجامعات المصرية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي تحت شعار "الثقافة والشباب فى المواجهة" وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة والذى سيعقد السبت المقبل بقصر ثقافة القناطر الخيرية.

وأكد المحافظ في أنه تم توجيه الدعوة لرؤساء جامعات القاهرة الكبري وشمال الصعيد للمشاركة في الملتقي إلى جانب دعوة وزيرة الثقافة إلى جانب مشاركة أكثر من 700 طالب وطالبة من عدد من الجامعات المصرية لنشر الوعى الثقافي بين الشباب.

وأوضح المحافظ أن جدول الملتقي سيتضمن مجموعة من الطلاب المتحدثين إلى جانب جانب كلمة لوزيرة الثقافة وكلمات موجزة لرؤساء الجامعات المشاركين ويختتم الملتقي بفتح باب الاسئلة للمشاركين.
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