بنجلادش تجري انتخابات عامة نهاية ديسمبر المقبل

أعلن ك. م نور الهدى رئيس مفوضية الانتخابات في بنجلادش، اليوم الخميس، إجراء الانتخابات العامة يوم 23 ديسمبر، وتعهد بأن تضمن المفوضية اقتراعا حرا ونزيها.



وعبر نور الهدى عن أمله في أن تشارك كل الأحزاب في هذه الانتخابات التي تسعى فيها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة لإعادة انتخابها.



وأضاف خلال كلمة نقلتها محطات التلفزيون والإذاعة الرسمية: "أحث الأحزاب السياسية على المشاركة في الانتخابات لتكون مجدية".



ورفض حزب رابطة عوامي الحاكم أمس الأربعاء طلب حزب معارض تشكيل حكومة تصريف أعمال قبل الانتخابات. ويقول حزب بنجلادش الوطني المعارض إن تشكيل حكومة تصريف أعمال ضروري من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لكن الحزب الحاكم يقول إن هذا المطلب ليس دستوريا.