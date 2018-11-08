مذيعة 3 ستات تكشف أهم عيوب ومميزات السوشيال ميديا

قالت الإعلامية سالي حماد، إن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بتحويل العالم إلي قرية صغيرة لتقليص المسافات بين الأفراد والمجتمع، مؤكدا أن السوشيال ميديا رفعت العبء علي أهالي المغتربين بالخارج الذين ينفقون الكثير من الأموال للاتصال بذويهم.



وأوضحت ياسمين فهمي خلال تقديمها برنامج "3 ستات" مع الإعلامية سالي حماد وليلي عز العرب المذاع علي فضائية صدي البلد، أن هناك العديد من فرص العمل التي وفرها السوشيال ميديا لسيدات المنازل، وتستطيع السيدات عرض منتجاتها المنزلية على مواقع التواصل الاجتماعي تسهيلا عن عرضها داخل المحال التجارية.



وعلى الجانب الآخر أشارت ياسمين فهمي، إلى أن السوشيال ميديا خلقت قطيعة وانطوائية بين أفراد المجتمع، مؤكدا أن كل أفراد الأسرة يندمجون مع عالمهم الافتراضي وينسون واقعهم الحالي.