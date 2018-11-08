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مرأة

10 أخطاء فى المكياج تدمر الإطلالة المميزة.. صور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:34 م
صدى البلد
رشا عوني
تقع الفتيات يوميًا في العديد من الأخطاء عند وضع المكياج، مما يسبب تأثيرا على البشرة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إفساد الإطلالة المميزة لبعضهن وعدم الحصول على مكياج مثالي مميز مهما كانت نوعية وماركة الأدوات المستخدمة، إلا أن طريقة الاستخدام والتفاصيل البسيطة هي التي تصنع الفارق.

وعرض موقع brightside مجموعة من الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الفتيات عند وضع مكياجهن، ومنها :

1-وضع المكياج على بشرة جافة غير نظيفة، فالخطوة الأولى هي تقشير البشرة مرة واحدة في الأسبوع، وترطيبها بشكل يومي، أما ذوات البشرة الجافة عليهن وضع مرطبات للبشرة قبل وضع الميكب.

2-وضع "الروج" على شفتين جافتين، فالشفاه تحتاج عناية خاصة وترطيبها باستمرار، سواء بكريمات أو وصفات طبعيعية أو فازلين طبي، وذلك حتى تحصلي على أفضل إطلالة بـ"الروج" على شفتان رطبتان.

3-عدم تغيير المنتجات المستخدمة كلما تقدم العمر، فمع مرور السنوات تتغير البشرة وتبدأ التجاعيد في الظهور مع الخطوط البيضاء خاصة حول الفم والعيون، ولذا عليكي تغيير الأدوات المستخدمة وأنواعها بما يتناسب مع طبيعة بشرتك.

4-إدخال عصا الماسكرا في العبوة وإخراجها عدة مرات، فهذه الطريقة تسبب دخول الهواء بداخلها ويسبب جفاف الماسكرا في وقت مبكر ونمو البيكتريا بداخلها.

5-عدم وضع الكريم على الرقبة، فالكثيرات يقمن بتزيين وجوهن بكريم الأساس أو الباودر ويغفلن وضعه أيضًا على الرقبة مما يفسد إطلالتك تماما.ً

6-اختبار درجات الكريم على اليد، فهو خطأ شائع لأنه قد يكون هناك اختلاف في لون بشرتك وبين يديك، مما يجعلك تخطئين في اختيار الدرجات المناسبة لك، لذا من الأفضل تجربتها على البشرة.

7-عدم تغيير كريم الأساس في فصل الصيف، فهذا أمر خاطئ، ففي موسم الصيف تختلف البشرة وتتعرض لمزيد من التعرق والتعرض لآشعة الشمس، لذا يجب تغيير نوعية الكريم المستخدم في الصيف.

9-الإفراط في وضع الغراء الخاص بالرموش الصناعية، فعليكي استخدام كمية قليلة مناسبة للصق الرموش حتى لا تفسدي مظهرها.

10-عدم تنظيف فرش الوجه، وهذا أمر شائع تغفله الفتيات، فعليكي تنظيف فرش المكياج المختلفة للتخلص من البيتكريا المتراكمة عليها حتى لا تؤذي بشرتك.
10 أخطاء فى المكياج تدمر الإطلالة المميزة.. صور
10 أخطاء فى المكياج تدمر الإطلالة المميزة.. صور
10 أخطاء فى المكياج تدمر الإطلالة المميزة.. صور
10 أخطاء فى المكياج تدمر الإطلالة المميزة.. صور
10 أخطاء فى المكياج تدمر الإطلالة المميزة.. صور
10 أخطاء فى المكياج تدمر الإطلالة المميزة.. صور
10 أخطاء فى المكياج تدمر الإطلالة المميزة.. صور
10 أخطاء فى المكياج تدمر الإطلالة المميزة.. صور
10 أخطاء فى المكياج تدمر الإطلالة المميزة.. صور
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