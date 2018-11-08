مدرب قوافل قفصة: ركلات الجزاء ترجح كفة الترجي وحاوي الأهلى الأخطر

أكد جمال الحاجي مدرب فريق قوافل قفصة التونسي السابق، أن فريق الترجي سوف يفوز على الأهلى فى مباراة الغد بركلات الترجيح فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته على ملعب استاد رادس.



وتغلب المارد الأحمر بقيادة الفرنسي كارتيرون على نظيره التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.



وأضاف الحاجي، فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن الترجي سوف يتغلب على الاهلي 3-1 ويحسم اللقب بركلات الجزاء بنتيجة 5-4، متابعا: "الفريق متحفز جدا لعديد من الاعتبارات أهمها أنه يلقى دعما غير مسبوق من كل أطياف المشهد الرياضي في تونس ناهيك أن كل الأندية التونسية ملتفة حول الترجي خاصة الأندية الغريمة".



ولفت إلى أن غياب الكاميرونى كوم، لحصوله على إنذارين غير مؤثر، لا سيما وأن الترجي سيعتمد على الهجوم المطلق أمام الأهلى فضلا عن الاعتماد على الشعلالي وكوليبالي كلاعبي ارتكاز دفاعي إلى جانب دورهما الهجومى، خاصة في تنشيط الهجمات بعد استرجاع الكرات، أما الذوادي فتعويضه ممكن خاصة وأن اللاعب مازال لم يسجل نفسه كأساسي منذ فترة.



وتابع: المغربي وليد ازارو، لاعب مؤثر جدا فى الأهلى خاصة في تثبيت الدفاع المنافس وصنع عديد من الكرات الفضائية التي يستغلها لاعبو الخط الثاني بامتياز، خاصة وليد سليمان كما أن التصويب من بعيد سيكون خيارا هاما للأهلي إلى جانب الانتظار في مناطقهم وبناء الهجمة السريعة والمرتدة.



وعن حاوى الأهلى قال الحاجى: نظرا لخطورة وليد سليمان فإن الشعلالي هو الأقرب لمراقبة هذا اللاعب الممتاز خاصة عندما يكون في الثلث الأخير من هجوم الأهلي، مشيرا إلى أن المارد الأحمر ليس لديه نقاط ضعف لكن الدفاع يبقى الحلقة الهشة في صفوفه رغم قيمة محمد الشناوي أبرز حارس مرمى عربيا وأفريقيا؛ لأن الترجي مثل خطورة كبيرة كلما قام بتسريع وتيرة الهجمة خاصة عن طريق الجزائري يوسف البلايلي وربما في حضور الجويني الذي سيعوض طه ياسين الخنيسي حتى أثناء اللعب.



ووجه مدرب قوافل قفصة رسالة إلى جماهير الأهلى والترجى قائلا: "كرة القدم التونسية والمصرية قصة أجيال وأبطال وقصة أخوة كبيرة والفريقان هما الأبرز في أفريقيا يمثلان بدورهما قصة نجاح كبيرة، وتربطهما علاقات أخوية كبيرة ومهما كانت النتيجة ستبقى الكرة التونسية والمصرية ضاربة في العراقة والتآزر والتآخي مهما كانت النتيجة مصر وتونس أخوة وندائي لكلا الجمهورين التحلي بالروح الرياضية وتغليب العلاقات الكبيرة التي تربطنا بمصر أم الدنيا.

