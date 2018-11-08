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فن

جورج وسوف يعبر عن حبه لمصرعلى طريقته الخاصة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:11 م
صدى البلد
محمد نبيـل
عبر المطرب جورج وسوف عن عشقه لمصر خلال المؤتمر الصحفى الذي أقيم له مساء اليوم قبل ليلة من حفله المنتظر بساقية عبد المنعم الصاوى غدا بالزمالك.

وقال سلطان الطرب: مصر في القلب عندي إذا استقرت مصر استقر كل شيء، أحرص على الغناء بالهجة المصرية فمصر أم الدنيا وأم الفن"، وأتمنى لها مزيد من التقدم والإستقرار.

وأعلنت الساقية عن أسعار التذاكر الخاصة بالحفل، والتى تتراوح بين 350 جنيها، وجاءت الفئة الثانية بمبلغ 400 جنيه، وتباينت الأسعار بين 450، 500، 550، 600، 700، 800، 900 وصولا إلى 1000 جنيه للفئة الأولى.

يذكر أن ساقية عبد المنعم الصاوي افتتحت أحدث فروعها بمدينة البروج في الشروق، الخميس 11 أكتوبر، وأحيا حفل الافتتاح الموسيقار عمر خيرت بمشاركة ضيف شرف الحفل العازف العالمي رمزي يسي.

جورج وسوف يعبر عن حبه لمصرعلى طريقته الخاصة
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