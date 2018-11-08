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علا شوشة: الشباب بذلوا مجهودا كبيرا في منتدى شرم الشيخ أظهره رائعا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:24 م
صدى البلد
البهى عمرو
قدمت الإعلامية علا شوشة، الشكر لجميع الشباب الذين شاركوا فى تنظيم منتدى شباب العالم في النسخة الثانية للمنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج « آخر النهار » المذاع على قناة النهار تقديم الاعلامى معتز الدمرداش، أن هناك مجهودا كبيرا تم من الشباب قبل انطلاق المنتدى، مؤكدة أن ورش العمل التى كانت قبل انطلاق المنتدى كانت سببا فى ظهور هذا المنتدى بالشكل الرائع الذى ظهر به.

وأشارت إلى أن الشباب فى آخر يوم فى المنتدى عقدوا مؤتمرا لرصد الإيجابيات والسلبيات ووُضعت ملاحظات سيتم تلافيها فى النسخة الثالثة.
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