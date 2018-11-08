حقائب قطرية تحتوى على 15 مليون دولار تصل إلى معبر إسرائيلي لهذا السبب

ذكرت قناة سكاي نيوز الإخباري أن المبعوث القطري في غزة، محمد العمادي، دخل إلى القطاع بسيارة عبر معبر إيريز الإسرائيلي ومعه 3 حقائب تحتوي على 15 مليون دولار، بالتنسيق مع إسرائيل، بحسب القناة الأولى الإسرائيلية.



وقالت سكاي نيوز إن العلاقات القطرية الإسرائيلية خرجت إلى العلن في الفترة الأخيرة، في إطار سعي الدوحة الحصول على دعم إسرائيلي ضد الاتهامات الدولية لها بتمويل الإرهاب، وكان العمادي، الذي يرأس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة قد قال في تصريحات سابقة إنه زار إسرائيل أكثر من 20 مرة منذ عام 2014.



واعترف الدبلوماسي القطري، أن أموال المساعدة التي تقدمها بلاده إلى الفلسطينيين تهدف إلى تجنيب إسرائيل الحرب في غزة، مؤكدا أن التعاون مع إسرائيل، يجنبها تلك الحرب.



كانت القناة الأولى الإسرائيلية قالت إن الدفعة المالية التي أدخلها العمادي هي جزء من مبلغ ٩٠ مليون دولار وعدت قطر بتحويلها إلى حماس لدفع رواتب موظفيها لمدة 6 أشهر، وتمول الدوحة أنشطة حركة حماس، التي تسيطر بقوة السلاح على القطاع، الذي يعاني فيه نحو 1.5 مليون فلسطيني من جراء الانقسام السياسي بين الضفة وغزة.

