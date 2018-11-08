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ديلي ميل: كثير من سكان دول الاتحاد الأوروبي لا يزالون يشاهدون التليفزيون الأبيض والأسود

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:27 م
صدى البلد
محمد علي
مفاجأة صادمة كشفت عنها صحيفة ديلي ميل البريطانية تخص التليفزيون في دول الاتحاد الأوروبي وهي المتمثلة في أن كثيرين في هذه الدول لازالوا يعيشون في القرن العشرين قبل أكثر من 50 عامًا وذلك بامتلاكهم تليفزيونات مضى على إنتاجها عقود من الزمن.

قالت الصحيفة إن الكثيرين في أوروبا مازالوا يشاهدون التليفزيون الأبيض والأسود.

والحالة ليست في دول أوروبا الشرقية الأقل تقدما من دول غرب أوروبا، بل في إحدى أهم دول الغرب الأوروبي وهي بريطانيا.

وذكرت الصحيفة أن هناك أكثر من 7000 بريطاني مازالوا يشاهدون البرامج التليفزيونية بأجهزة غير ملونة، وليس المقصود بالتأكيد أنهم يحتفظون بها كذكرى، وإنما يستخدمونها في متابعة برامجهم التليفزيونية.
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