البحث العلمي تعقد البرنامج التدريبي الافتراضي NEPHEWS في نسخته الثانية

نهلة الشربيني

أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز ضوء السنكروترون للعلوم التجريبية والتطبيقات في الشرق الأوسط (SESAME)، عن إطلاق النسخة الثانية من البرنامج التدريبي الافتراضي NEPHEWS، والمقرر عقده يومي 24 و25 نوفمبر 2025 عبر منصة Zoom.

تفاصيل المشاركة في البرنامج التدريبي الافتراضي NEPHEWS في نسخته الثانية

واوضحت الأكاديمية أن البرنامج يركز على مصادر الفوتون والنيوترون وقدراتها المتطورة، بمشاركة نخبة من الخبراء والممثلين عن البنية التحتية البحثية الرائدة التابعة لمشروع NEPHEWS، تحت مظلة LENS وLEAPS، وبالتعاون مع منظمات المستخدمين ENSA وESUO وعدد من الشركاء الدوليين.

وأشارت إلى أن موعد البرنامج:

24 نوفمبر 2025 – الساعة 9:00 صباحًا (بتوقيت وسط أوروبا)

25 نوفمبر 2025 – الساعة 9:00 صباحًا (بتوقيت وسط أوروبا)

 للتسجيل:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/AROiNE1wQwCXxQuYd8gqkw#/registration

كما يشمل التسجيل حضور اليومين بنفس بيانات الدخول.

الموقع الرسمي للمشروع: https://beamtime.eu/virtual-trainings/

الصفحة الرسمية علي لينكد إن: https://www.linkedin.com/company/nephews-project/posts/?feedView=all

 للاستفسارات: [email protected]

