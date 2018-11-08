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صواريخ إس 300 الروسية في سوريا تثير مخاوف أمريكا وإسرائيل .. صحيفة بريطانية تتساءل: هل سيطرت موسكو على الشرق الأوسط بنشر تلك المنظومة الصاروخية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:51 م
صدى البلد
شادي عبدالله
موسكو نشرت الصواريخ بعد إسقاط السوريين لطائرة روسية
روسيا تتمتع بعلاقات جيدة بإسرائيل وإيران رغم الخلافات بينهما
أمريكا: 
نتمنى أن يستمر التنسيق الروسي الإسرائيلي في سوريا

تناولت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية منح روسيا لسوريا المنظومة الصاروخية إس 300 وتساءلت هل أصبحت موسكو تسيطر على الشرق الأسط بتلك الخطوة، ولفتت إلى أن هناك مخاوف لدي الولايات المتحدة الأمريكية من أن تلك الصواريخ قد قد تقضي على إسرائيل حليفتها الرئيسية في الأزمة السورية.

وأوضحت الصحيفة أن روسيا لجأت إلى تلك الخطوة بعدما تعرضت إحدي طائرتها من دون قصد لإطلاق نار من مضادات سورية للطائرات في سبتمبر عندما كانت القوات السورية ترد على غارة جوية إسرائيلية ضد مستودع أسلحة يعتقد أن المليشيات الإيرانية تستخدمه في سوريا.

وتابعت الصحيفة البريطانية أن روسيا، التى ترتبط بعلاقة استراتيجية مع كل من إسرائيل وإيران، قررت تزويد سوريا بتلك الصواريخ القادرة على إسقاط الطائرات الاسرائيلية بعد تلك الحادثة، وهو ما أثار خشية الولايات المتحدة من قوة روسيا في الشرق الأوسط ، لأن تلك الصواريخ قد تردع إسرائيل من مهاجمة المليشيات الإيرانية رغم سماح روسيا في وقت سابق بتنفيذها لضربات تستهدف قوات إيران، وتابعت الصحيفة أن روسيا حاولت حتى الآن موازنة علاقاتها مع الخصمين اللدودين إسرائيل وإيران، لكن إسقاط طائراتها، إضافة إلى الهجمات الإسرائيلية على العناصر الإيرانية في سوريا زاد من حدة التوتر.

ولفتت الصحيفة إلى تصريحات المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري التى قال خلالها إن الولايات المتحدة تراهن على روسيا و وأن علاقات موسكو بإسرائيل ستبقى رغم الحادث، إلا أن واشنطن قلقة من المنظومة الصاروخية التى تنشرها في سوريا، وأوضح: "المشكلة من سيسيطر عليها؟ ما هو الدور الذي سيلعبه؟ ففي الماضي، كانت روسيا متساهلة مع الضربات الإسرائيلية ضد الأهداف الإيرانية داخل سوريا، بعدما كانت تتشاور مع الإسرائيليين، ونأمل أن يستمر هذا النهج المتساهل".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هناك تقارير عن أن الضربات الإسرائيلية شهدت انخفاضا بعد نشر تلك الصواريخ رغم تعهد رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه أفيجدور ليبرمان بشن الضربات ضد الأهداف الإيرانية، فيما وصف وزير البيئة الإسرائيلي زئيف الكين الصواريخ بالخطأ الكبير، زاعما أن الجيش السوري لا يعرف كيفية استخدامها بشكل صحيح، وأضاف أنه سيتم اتخاذ "إجراءات عملية" في حالة استهداف الصواريخ للطائرات إسرائيلية، وشدد: "آمل حقًا ألا يكون هناك روس في قواعد تلك المنظومة الصاروخية، وأعرب عن اعتقاده أن الإيرانيين يستخدمون الجيش الروسي كدرع بشرية.
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