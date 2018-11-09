أبو سعدة يطالب المجالس القومية بالتواصل مع المواطنين عبر السوشيال ميديا

قال الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تعليقا على تعظيم دور مواقع التواصل من أجل تنشيط دور المجالس القومية إن التطبيقات الحديثة وشبكات المواقع التواصل يمكن أن تستخدمها المجالس القومية للتواصل مباشرة مع المواطنين.



وأضاف أبو سعدة لـ"صدى البلد" أن الهواتف الآن أصبحت في يد كل مواطن حسب آخر إحصائيات وتعظيم مواقع التواصل الاجتماعي يمكنها بالفعل أن تساعد في نجاح أنشطة المنظمات والمجالس القومية.



وتابع أنه على سبيل المثال يمكن استغلالها فى إمكانية لعمل برامج تعليمية وتوعوية عن بعد من خلال تطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي التواصل.