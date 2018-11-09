ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

أبو سعدة يطالب المجالس القومية بالتواصل مع المواطنين عبر السوشيال ميديا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:49 ص
صدى البلد
أماني نوار
قال الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تعليقا على تعظيم دور مواقع التواصل من أجل تنشيط دور المجالس القومية إن التطبيقات الحديثة وشبكات المواقع التواصل يمكن أن تستخدمها المجالس القومية للتواصل مباشرة مع المواطنين.

وأضاف أبو سعدة لـ"صدى البلد" أن الهواتف الآن أصبحت في يد كل مواطن حسب آخر إحصائيات وتعظيم مواقع التواصل الاجتماعي يمكنها بالفعل أن تساعد في نجاح أنشطة المنظمات والمجالس القومية.

وتابع أنه على سبيل المثال يمكن استغلالها فى إمكانية لعمل برامج تعليمية وتوعوية عن بعد من خلال تطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي التواصل.
loading...

ترشيحاتنا

فضيحة.. تنظيم الحمدين يعتقل رجلا مسنا ونجله يستغيث لإنقاذه.. فيديو

وصفة طبيعية تقوي المناعة وتقضي على جميع الفيروسات

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

رموز السياسة والإعلام والفن فى عزاء حمدى قنديل.. فيديو

متضرر من مدرسة بدار السلام: الوزارة قالت لنا القانون لا يحمي المغفلين

أستاذ القلب :46% من الوفيات في مصر سببها أمراض القلب

اعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة جريدة كفر الشيخ

نجوم الفن يتحدون المرض.. فنان العرب يسافر للعلاج.. فاروق الفيشاوي يحارب السرطان.. ونزيف فى القولون لإيناس عز الدين

النجم التونسي يهزم الوداد المغربي ويتأهل للمربع الذهبي للبطولة العربية

التموين: بدء حصر المواليد المضافة والبطاقات المحدثة وفتح التظلمات 10 نوفمبر

لأول مرة تجربة روبوت كاشف للألغام والمتفجرات على الهواء.. فيديو

زكريا ناصف: 24 ساعة ويحتفل الأهلي بحصد اللقب الإفريقي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

إطلالة مثيرة للجدل لأصالة في حفل المنصورة

العناية الإلهية تنقذ ركاب ترام الإسكندرية من الموت ..صور

مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

فيديو

رموز السياسة والإعلام والفن فى عزاء حمدى قنديل.. فيديو
جنات تكشف أفضل الفنانين بالنسبة لها.. فيديو
مرجان: أتمنى أن تكون منافسة الأهلي والترجي في حدود المستطيل الأخضر فقط.. فيديو
نجم الأهلى: وصف الكاف كارتيرون بالمتواطئ لن يمر مرور الكرام.. فيديو
جنات: حزينة لعدم تواجدى فى زمن سيد مكاوي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟