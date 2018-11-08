محمد عبود: مصر ثاني دولة على مستوى العالم تعاني من مشكلة الألغام

قال المهندس محمد عبود، مدير مسابقة للروبوتات للتعرف على الألغام والمتفجرات الأرضية، إن مصر ثاني دولة على مستوى العالم تعاني من مشكلة الألغام، خاصة في منطقة الساحل الشمالي بسبب الحرب العالمية الثانية.



وأضاف عبود، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الروبوتات هدفها بشكل أساسي التعرف على مواقع الألغام على الخريطة، مشيرا إلى أن هناك فرقا تشارك من مختلف العالم.



وأوضح مدير مسابقة الروبوتات للتعرف على الألغام والمتفجرات الأرضية، أن المسابقة الدولية للتعرف على الألغام بدأت في 2011 بفكرة من الدكتور علاء خميس، لعلاج مشكلة التطبيق العملي وتحديد أماكن المتفجرات.