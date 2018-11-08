مصرع طالبة وإصابة 3 أخريات في حادث أليم بكفر الشيخ

لقيت طالبة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، مساء الخميس، مصرعها، وأصيبت 3 أخريات إثر تعرضهن لحادث تصادم سيارتين أثناء عودتهن من المعهد إلى مسقط رأسهن بمدينة سيدي سالم، على طريق "سيدي سالم – كفر الشيخ".



وهرعت سيارات الإسعاف لنقل الطالبات المصابات في الحادث إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تبين أن الطالبة المتوفاة "ح.ع.م" بالفرقة الثانية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية.



ومن جانبه، نعى الدكتور، طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، الطالبة المتوفاة داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة.



وتابع، أدعو من الله أن يلهم أهلها وذويها وأسرة المعهد من الأساتذة والطلاب والعاملين الصبر والسلوان، وأن يتم شفاء بناتنا علي خير و أن يشفيهن شفاءً لا يغادر سقمًا.