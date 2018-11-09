أسامة كمال عن لقاء الأهلى والترجى: ربنا يعديها على خير.. فيديو

علق الإعلامى أسامة كمال، مقدم برنامج مساء dmc، على المباراة المرتقبة بين النادى الأهلى المصرى والترجى التونسى فى نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا: ” ربنا يعديها على خير”.



وأضاف كمال خلال برنامجه مساء dmc المذاع عبر فضائية dmc أن الشعبين المصرى والتونسى والدولتين بشكل عام هما أهم ما فى الموضوع، لاسيما أن استقرار العلاقات على مستوى جميع المجالات هو الهدف الأول والأخير من المباراة.



وتابع أنه فى حالة فوز النادى الأهلى بالبطولة لابد أن يستمر الأمر على الترحيب والمودة حتى يعود النادى إلى مصر وفى الحالة العكسية لابد أن يهنئ الأهلى الترجى.

