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فن

رموز السياسة والإعلام والفن فى عزاء حمدى قنديل.. فيديو

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:20 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
أقيم مساء أمس الخميس فى مسجد عمر مكرم عزاء الإعلامي الكبير حمدي قنديل فى حضور لفيف من الشخصيات الفنية والسياسية والإعلامية، وغياب لزوجته الفنانة نجلاء فتحي لظروف صحية.

وحضر العزاء عدد كبير من الشخصيات العامة ومنهم رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، والنائبان خالد يوسف وحمدين صباحى، والفنانان خالد النبوى وسمير صبرى، بخلاف نقيب الصحفيين السابق يحيي قلاش، وأسامة الشيخ ومنى الشاذلى، وإلهام شاهين، والدكتور مصطفى الفقى.

كما حضر أيضا هدى عبد الناصر، عمرو موسى، الهام شاهين، محمود قابيل، جمال فهمى، نادية الجندى، لبلبة، فيفى عبده، ، وفاء عامر، زينة، ورضا إدريس وغيرهم.

وكان الإعلامي الكبير حمدي قنديل، وافته المنية مساء الأربعاء قبل الماضى، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير ظهر الخميس الماضي من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

ويعد الإعلامي حمدي قنديل هو أحد أكبر وأشهر الإعلاميين في مصر والوطن العربي، وحظيت برامجه بشعبية كبيرة في الشارع العربي، وكان أشهرها "رئيس التحرير"، و"قلم رصاص".

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