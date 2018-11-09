مرجان: أتمنى أن تكون منافسة الأهلي والترجي في حدود المستطيل الأخضر فقط.. فيديو

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن النادي يمتلك حلم العودة بلقب دوري أبطال إفريقيا من تونس فيما يجهز الترجي التونسي للاحتفال بمئويته.



وأضاف مرجان، خلال لقائه مع مراسل برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي زكريا ناصف، على قناة «صدى البلد»، أن هناك منافسة شرسة بين الأهلي والترجي التونسي اليوم الجمعة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على اللقب.



وطالب العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي ألا يخرج التنافس عن السياق المطلوب خاصة وأن جماهير الناديين على علاقة طبية، متمنيا أن تكون المنافسة في حدود المستطيل الأخضر فقط.



وكشف المدير التنفيذ للنادي الأهلي، أنه فور وصول بعثة النادي إلى تونس يوم كانت هناك صورة مغلوطة عمل على تصحيحها خاصة حول واقعة تفتيش أتوبيس فريق الترجي، وهو ما كشفه بأن ذلك للاحتياطات الأمنية نظرا لوقوع عمل إرهابي في المنيا يوم إقامة المباراة، موضحا أن أتوبيس الأهلي تم تفتيشه أيضا كإجراء احترازي من جانب قوات الأمن.

