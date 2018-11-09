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ديني

الأزهر والأوقاف والإفتاء ينعون الشيخ صلاح نصار

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:14 ص
الشيخ صلاح نصار
الشيخ صلاح نصار
أ ش أ
نعى الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الشيخ صلاح نصار أحد كبار علماء الأوقاف وأئمتها .

وقالوا في بيانات لهم "بمزيد من الإيمان والتسليم بقضاء الله وقدره ننعى فضيلة المرحوم الشيخ صلاح نصار أحد كبار علماء الأوقاف وأئمتها، سائلا الله - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله الصبر والسلوان، متوجهين لأسرته بخالص العزاء".

وفي سياق متصل، وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه بأن يكون العزاء في أي من دور مناسبات الوزارة التي تختارها أسرة الفقيد، وأن يكون ذلك دون أي رسوم لقاعة العزاء التي يختارونها، تكريما لتاريخ الشيخ الكريم في خدمة الإسلام وخدمة الدعوة .
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