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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية: جهود حثيثة لتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030.. صور

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:22 ص
صدى البلد
إيمان البكش
ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة برئاسة المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية الأسبوع المقبل، دورة متخصصة لنحو 27 سيدة من قيادات العمل التنفيذي بالمحافظات وتستمر الدورة 5 أيام.

كما ينظم المركز 3 دورات تدريبية أخرى لعدد 81 متدربًا في مجالات تطوير الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة المحلية للعاملين بالإدارة المحلية وصقل مهارات العاملين بإدارات الشئون الإدارية بالإضافة الي برنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS ، وذلك في اطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بتمكين المرأة وتنمية مهارات قيادات العمل التنفيذي من السيدات بالمحافظات وصقل خبراتهن وتطوير أدائهن.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بجهود حثيثة لتنفيذ استرتيجية تمكين المرأة 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 مشيرًا الى اهتمامه بدعم وتمكين المرأة المصرية في المحافظات وعلى مستوى الوظائف القيادية بالوزارة ووظائف قيادات الإدارة المحلية .

من ناحية أخري احتفل المركز بتخريج 81 متدربًا من المحافظات والذين انهوا تدريبهم في مجالات تنمية مهارات نواب المراكز وسكرتيري مجالس المدن والأحياء في مجال الشئون المالية وتنمية مهارات سكرتيري الوحدات المحلية في مجال الشئون القانونية إضافة إلي دورة في مجال الحاسب الآلي ويستفيد من الدورات 81 متدربًا من جميع المحافظات، وتشرف علي الدورات د. رجاء محمود عثمان مدير عام التدريب بالمركز .
وزير التنمية المحلية: جهود حثيثة لتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030.. صور
وزير التنمية المحلية: جهود حثيثة لتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030.. صور
وزير التنمية المحلية: جهود حثيثة لتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030.. صور
وزير التنمية المحلية: جهود حثيثة لتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030.. صور
وزير التنمية المحلية: جهود حثيثة لتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030.. صور
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