ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

احذر الإفراط في تناول التين المجفف لهذه الأسباب

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:03 م
التين المجفف
التين المجفف
هاجر هانئ
يعتبر التين أحد الفاكهة المفيدة التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، فيعد التين المجفف من الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، ولكن على الرغم من ذلك لا يعلم العديد أضرار الإفراط فى تناول التين المجفف.

حذر الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، من الإفراط في تناول التين المجفف لما يؤثر سلبا على الجسم منها:

- يؤذي مرضى الكلى لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من عنصر البوتاسيوم الضار بالنسبة لمن يعاني من اضطرابات الكلى بوجه عام، ومرضى القصور الكلوي بوجه خاص.

- يؤذي مرضى السكري وذلك يرجع لأنه يرفع مستوى السكر في الدم وينصح بعدم تناوله إلا بأمر الطبيب.

- يزيد الوزن، لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات.
-يؤذي المعدة ويرجع ذلك الى أنه من الأطعمة الثقيلة.
loading...

ترشيحاتنا

8 معلومات لا تعرفها عن الإذاعية الراحلة نادية صالح

صحف الإمارات: تميم يهرول إلى تركيا لتوطيد تحالفه مع أردوغان.. توتر متصاعد بين السبسي والشاهد في تونس.. الأمم المتحدة توصي بتأجيل الانتخابات في ليبيا.. وإطلاق نار مروع في كاليفورنيا

شاهد.. أول فيديو للهجوم الإرهابي بأستراليا

تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

التعليم العالي تعلن شروط الحصول على منحة دراسية مجانية باليونان

التعليم تكشف ما تم إنجازه لصالح الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

الداخلية توجه 14 رسالة عاجلة لقائدى السيارات لمواجهة الطقس السيئ.. فيديو

إجراءات أمنية مشددة حول بعثة الأهلي في تونس

وزير الشباب يرافق جماهير الأهلي على الطائرة المتجهة إلى تونس..فيديو وصور

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم .. فيديو

دعاء مؤثر من خالد مرتجي قبل مواجهة الأهلي والترجي بنهائي أبطال أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

انطلاق معدات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المحتملة .. صور

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

فيديو

رقصات الـ لا بيرل تأخذك إلى عالم آخر.. فيديو
أهداف الاهلى والترجي على مدار التاريخ.. فيديو
محامي: قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية على مقاس الرجالة.. فيديو
انطلاق ماراثون انتخابات الهيئة العليا للوفد..أنصار المرشحين يوزعون ملصقات وأقلام على الناخبين..الرئيس الشرفى: نحن أمام عملية انتخابية نزيهة.. والطويل:عودة الوفد كحزب معارض بناء ضرورة.. صور وفيديو
ناقد: الشعب التونسي يخشى تكرار أزمة مباراة مصر والجزائر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟