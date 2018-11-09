احذر الإفراط في تناول التين المجفف لهذه الأسباب



- يؤذي مرضى السكري وذلك يرجع لأنه يرفع مستوى السكر في الدم وينصح بعدم تناوله إلا بأمر الطبيب.



- يزيد الوزن، لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات.

-يؤذي المعدة ويرجع ذلك الى أنه من الأطعمة الثقيلة.

يعتبر التين أحد الفاكهة المفيدة التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، فيعد التين المجفف من الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، ولكن على الرغم من ذلك لا يعلم العديد أضرار الإفراط فى تناول التين المجفف.حذر الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، من الإفراط في تناول التين المجفف لما يؤثر سلبا على الجسم منها:- يؤذي مرضى الكلى لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من عنصر البوتاسيوم الضار بالنسبة لمن يعاني من اضطرابات الكلى بوجه عام، ومرضى القصور الكلوي بوجه خاص.