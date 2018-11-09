الإهمال يضرب الوحدة الصحية بقرية بيت داود في سوهاج.. فيديو

عرض الإعلامي محمد موسى، مقطع فيديو يوضح الإهمال الذي يضرب الوحدة الصحية بقرية بيت داود جرجا بسوهاج، حيث تحولت لـ مرتع للخارجين عن القانون.



وأشار "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، إلى الإهمال الذي تعرضت له الوحدة الصحية وتحولها إلى مرعى للأغنام والحيوانات، ولا يوجد بها سوى موظفين لقيد المواليد والوفيات، ولا يوجد بها طبيب مقيم.



وتساءل: "أهالي القرية بيتعالجوا فين ومين يعالجهم؟، وهل ده مستوي الخدمة الطبية اللي بتقدمها محافظة سوهاج لمواطنيها أم أن هناك وقفة ستحدث من جانب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج".