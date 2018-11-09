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فن

إلغاء تصوير مشاهد من فيلم زنزانة 7 حفاظا على السياحة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:33 م
صدى البلد
محمد نبيل
انتهى فريق عمل فيلم "زنزانة 7" من تصوير مشاهد العمل المقررة في الغردقة على مدار الأسبوع الماضي.

وتم إلغاء بعض مشاهد الأكشن داخل القرية السياحية ومنها مشهد الحريق، وذلك بناء علي مطالب الأجانب المقيمين في الفندق وهو الأمر الذي وافق عليه منتج الفيلم رغبة منه في عدم التسبب بأي إزعاج للسياح.

ويستأنف تصوير الفيلم خلال الأسبوع المقبل داخل بعض المناطق بالقاهرة، وهي المشاهد الأخيرة للعمل ليكون جاهزا للعرض في موسم نصف العام.

فيلم "زنزانة 7" يدور في إطار من الدراما الاجتماعية المشوقة، ويشارك في بطولته نضال الشافعي، أحمد زاهر، إيهاب فهمي، أيمن كشك، مايا نصري، عبير صبري، منة فضالي، مدحت تيخه، أحمد تهامي، إيمي إسلام، ومنى منير. الفيلم من سيناريو وحوار لحسام موسى، وإنتاج شركة "الكينج" بلال صبري، وصلاح يونس وأيمن كشك، منتج فني عوض ماهر، وإخراج إبرام نشأت.‎
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