انتشار أمني مكثف بملعب مباراة الاهلي والترجي ..صور

كثفت قوات الامن التونسية من تواجدها بالملعب الاولمبي برادس، وذلك قبل ساعات قليلة من إنطلاق مباراة الاهلي والترجي الرياضي التونسي المرتقبة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وشهد الملعب الاولمبي برادس، تواجدا مكثفا لقوات الامن داخل الملعب وخارجه وامام المدرجات.



وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية قد اشارت الي ان القوات الامنية التونسية ستعتمد على 6 آلاف ضابط، وبعض من الطائرات لإحكام عملية التأمين، وشدد على أنهم مستعدون جيدا، لاستقبال هذا العدد من المشجعين.