ارتفاع عدد ضحايا انفجارات الصومال إلى 22 قتيلا

قالت الشرطة الصومالية، اليوم، إن انتحاريين فجرا سيارتين ملغومتين عند فندق في العاصمة مقديشيو أعقبهما اشتباك بالرصاص مما أدى إلى مقتل 22 شخصا على الأقل.



وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها عن الهجوم على الفندق القريب من إدارة التحقيقات الجنائية في العاصمة.



وذكرت الشرطة أن حراس الفندق وحراس إدارة التحقيقات الجنائية فتحوا النار عقب الانفجارين.



وقال شهود إن انفجارا ثالثا وقع في الشارع المزدحم بعد حوالي 20 دقيقة نتج عن قنبلة وضعت في مركبة ذات ثلاث عجلات.



وأكد ضابط الشرطة محمد أحمد أنه "تم قتل أربعة متشددين حاولوا دخول الفندق برصاص رجالنا وحرس الفندق".

