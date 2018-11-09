ارتفاع حصيلة وفيات فيضانات الأردن إلى 7 أشخاص

أفادت قناة "سكاي نيوز" نقلًا عن مصادر أردنية بأن حصيلة ضحايا السيول في منطقتي ضبعة ومادبا إلى 7 وفيات.



وأضافت القناة أن السلطات الأردنية طلبت من سكان المناطق المنخفضة المهددة بالسيول إخلاء منازلهم.



وأغلقت السلطات الأردنية الطريق الصحراوي الرابط بين شمال وجنوب الأردن بسبب هطول الأمطار واجتياح مياه السيول للطريق في منطقة ضبعة جنوب الأردن.



وقالت وزيرة الإعلام الأردنية جمانة غنيمات إن الأجهزة الأمنية تتابع عمليات الإنقاذ في أكثر من منطقة بالبلاد.



وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت نهاية الشهر الماضي، مسئوليتها عن "فاجعة" السيول التي ضربت البلاد أواخر الشهر، والتي جرفت حافلة مدرسية في منطقة على ضفاف البحر الميت، ما أدى إلى وفاة 21 شخصا، أغلبهم من الأطفال.