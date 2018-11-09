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ثقافة

رئيس بولندا الأسبق يزور أهرامات الجيزة.. صور

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:56 م
صدى البلد
علاء المنياوي
زار ليخ فاونسا رئيس بولندا الأسبق في الفترة من ١٩٩٠ حتي ١٩٩٥ والحاصل علي جائزة نوبل للسلام، منطقة آثار الهرم اليوم الجمعة.

وكان في استقبال الرئيس، أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم ووائل فتحي كبير مفتشي آثار الهرم، وقال محي إنه قام بشرح كامل للمنطقة الأثرية وتاريخ تمثال أبو الهول وأعمال ترميمه.

وتضمنت الزيارة الهرم الأكبر وتمثال أبو الهول ومنطقة البانوراما، وأبدي الرئيس فاونسا إعجابه الشديد بالتاريخ والحضارة المصرية وطريقة بناء قدماء المصريين للأهرامات ونحت تمثال أبوالهول، وحرص على التقاط الصور التذكارية.
رئيس بولندا الأسبق يزور أهرامات الجيزة.. صور
رئيس بولندا الأسبق يزور أهرامات الجيزة.. صور
رئيس بولندا الأسبق يزور أهرامات الجيزة.. صور
رئيس بولندا الأسبق يزور أهرامات الجيزة.. صور
رئيس بولندا الأسبق يزور أهرامات الجيزة.. صور
رئيس بولندا الأسبق يزور أهرامات الجيزة.. صور
رئيس بولندا الأسبق يزور أهرامات الجيزة.. صور
رئيس بولندا الأسبق يزور أهرامات الجيزة.. صور
رئيس بولندا الأسبق يزور أهرامات الجيزة.. صور
رئيس بولندا الأسبق يزور أهرامات الجيزة.. صور
رئيس بولندا الأسبق يزور أهرامات الجيزة.. صور
رئيس بولندا الأسبق يزور أهرامات الجيزة.. صور
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