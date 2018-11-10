ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

أسباب صادمة تؤدي لإصابة الأطفال حديثي الولادة بنوعين من الصفراء

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
نلاحظ على الكثير من الأطفال حديث الولادة بإصابتهم بالصفراء ،ويتسائل الكثير من الأشخاص عن أسباب أصابة الأطفال بها.

أوضح الدكتور مختار فتحي " أخصائى الأطفال وحديثي الولادة " أن هناك نوعين من إصابة الأطفال بالصفراء ويرجع ذلك لعددة أسباب وهما كالأتي:

النوع الأول: صفراء فسيولوجية:
تحدث لكثير من الأطفال حديثى الولادة عند ملاحظتها على الطفل يقوم الطبيب بإجراء تحليل لمعرفة نسبة الصفراء مع عمر الطفل بالساعات والأيام ،وعند معرفة أن النسبة ضعيفة جدا وليست تحتاج إلى علاج يترك الطفل مع الأم مع التنبية عليها ،بالمواظبة على الرضاعة واتباع الصفرا والتواصل مع الطبيب ألى وصول نسبة الصفراء للحد الأمن.

و أشار " أخصائى الأطفال" ألى سبب الصفرا الفسيولوجيه هو إن كرات الدم الحمرة لدى الجنين العمر الافتراضي لها قصير ويتم التصنيع مكانها كرات دم حمرا بنوع مختلف من الهيموجلوبين.

النوع الثاني صفراء مرضية:
هي زيادة نسبة الصفراء عن المعدل الطبيعي في دم الرضيع تؤدي إلى صفار الجلد والعينين وصفار الأطفال حديثي الولادة له أسباب كثيرة وهي بعض أمراض الدم، اختلاف الفصيلة، وجود تجمع دموي في رأس المولود، نقص بعض الإنزيمات.
أخصائي الأطفال وحديث الولادة مختار فتحى أخصائي الأطفال وحديث الولادة مختار فتحى
loading...

ترشيحاتنا

جامعة قناة السويس تعلن عن وظائف خالية

اكتشفي أسباب وعلاج الخنفرة عند الأطفال حديثى الولادة

نسمة محجوب والشرنوبي في حفل مهرجان الموسيقى العربية.. اليوم

البحوث الإسلامية توصي بصلاة يحبها الله تعالى

طريقة عمل مكرونة وايت صوص أفضل من المطاعم

كاف والجبلاية وكارتيرون ضمن 8 أسباب خسّرت الأهلى اللقب التاسع

عدلي القيعي: تم اغتيال الأهلي معنويا قبل المباراة

السلطات السعودية تلقي القبض على قاتل أمريكية في الدمام

القيعي: الحكم انحاز للترجي من الدقيقة 70.. ونيدفيد لا يمتلك حلولا

ننشر أسماء المتقدمين في نتائج انتخابات عليا الوفد بعد فرز 15 لجنة.. صور

وزيرة الصحة تجوب 3 محافظات للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة

صحيفة تفجر مفاجأة بشأن قضية ترامب مع نجمة أفلام إباحية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أسماء المتقدمين في نتائج انتخابات عليا الوفد بعد فرز 15 لجنة.. صور

العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعة الأمريكية.. صور

بسبب مرض نادر.. طفلة لا ترتدي زي المدرسة وتعيش على 9 أطعمة فقط.. صور

فرحة لاعبي وجمهور الترجي بعد التتويج بلقب أبطال أفريقيا .. صور

عملي وأنيق.. 10 أفكار لاستخدام الأزرق في منزلك

فيديو

طريقة عمل مكرونة وايت صوص أفضل من المطاعم
جهاز كشف الكذب يكشف خداع الطفل أحمد لـ شيماء سيف.. فيديو
رضوى الشربيني: انقصت وزني 31 كيلو.. وكنت شبه الثلاجة.. فيديو
محمود عطية: المشاركة الفعالة في انتخابات الوفد دليل على صحوة الحزب
أحمد مهران: انتخابات حزب الوفد مهرجان للنزاهة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟