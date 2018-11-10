أسباب صادمة تؤدي لإصابة الأطفال حديثي الولادة بنوعين من الصفراء

نلاحظ على الكثير من الأطفال حديث الولادة بإصابتهم بالصفراء ،ويتسائل الكثير من الأشخاص عن أسباب أصابة الأطفال بها.



أوضح الدكتور مختار فتحي " أخصائى الأطفال وحديثي الولادة " أن هناك نوعين من إصابة الأطفال بالصفراء ويرجع ذلك لعددة أسباب وهما كالأتي:



النوع الأول: صفراء فسيولوجية:

تحدث لكثير من الأطفال حديثى الولادة عند ملاحظتها على الطفل يقوم الطبيب بإجراء تحليل لمعرفة نسبة الصفراء مع عمر الطفل بالساعات والأيام ،وعند معرفة أن النسبة ضعيفة جدا وليست تحتاج إلى علاج يترك الطفل مع الأم مع التنبية عليها ،بالمواظبة على الرضاعة واتباع الصفرا والتواصل مع الطبيب ألى وصول نسبة الصفراء للحد الأمن.



و أشار " أخصائى الأطفال" ألى سبب الصفرا الفسيولوجيه هو إن كرات الدم الحمرة لدى الجنين العمر الافتراضي لها قصير ويتم التصنيع مكانها كرات دم حمرا بنوع مختلف من الهيموجلوبين.



النوع الثاني صفراء مرضية:

هي زيادة نسبة الصفراء عن المعدل الطبيعي في دم الرضيع تؤدي إلى صفار الجلد والعينين وصفار الأطفال حديثي الولادة له أسباب كثيرة وهي بعض أمراض الدم، اختلاف الفصيلة، وجود تجمع دموي في رأس المولود، نقص بعض الإنزيمات.