نائب يطالب بإطلاق قناة فضائية بلغات أجنبية ترويجا للسياحة

قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن تنمية قطاع السياحة يتوقف على العديد من الآليات التي يجب أن توفرها الحكومة، للعودة بالقطاع إلى سابق عهده.



وطالب "عبده"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بإطلاق قناة تليفزيونية، باللغات العربية والفرنسية والروسية، لتكون وسيلة للترويج للسياحة المصرية بالخارج، إضافة إلى تدريس مادة السياحة، في المدارس، في مراحل التعليم الأساسي وحتى الجامعات.



وشدد عضو لجنة الشئون السياحية، على ضرورة وجود تثقيف سياحي للمواطنين، حتى نرتقي بمعاملة السائح، ليعود مرة أخرى هو وذويه إلى مصر.



كانت وزارة السياحة كشفت وزارة السياحة، عن أنها تضع خطة متكاملة لرفع وتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين فى مصر، بداية من الفنادق وحتى رفع وعى أهالى المدن السياحية بأهمية السياحة والحفاظ على المقاصد المختلفة، ونشر ثقافة التعامل مع السائحين مما يعطى انطباعًا جيدًا لدى الزوار.