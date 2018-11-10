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رياضة

عدلي القيعي: تم اغتيال الأهلي معنويا قبل المباراة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:43 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه ليس متفاجئا من خسارة الأهلي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي، قائلأً «أنا لست متفاجئا وكنت قلقا، الأهلي تم اغتياله معنويا قبل المباراة».

وتابع القيعي خلال لقائه مع الإعلامي زكريا ناصف ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد « الأهلي لعب روح كبيرة خلال الشوط الأول، وشعرت بالقلق بعد هدف الترجي الأول».

وأضاف مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي «البيان الذي صدر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل المباراة بمثابة ضوء أخضر للترجي»، معلقًا «حكم المباراة كان معلم وتحكم في أداء المباراة بعدم وصولك للجانب الآخر مما صدر الإحباط للأهلي».
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