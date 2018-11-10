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أخبار العالم

الكويت تعلن هوية أول حالة وفاة في كارثة السيول

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:31 ص
السيول تضرب شوارع
السيول تضرب شوارع ومدن الكويت
أحمد قاسم
أعلنت الإدارة العامة الكويتية للإطفاء، اليوم السبت، هوية شخصية حالة الوفاة الأولى، في كارثة السيول والأمطار التي تعصف بالبلاد على مدار الأسبوع الماضي، وسط استنفار من مختلف الجهات الحكومية.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن بيان أصدرته الإدارة قوله: "أول حالة وفاة يدعى أحمد الفضلي وهو من البدون، من مواليد 1986".

وقال وكيل وزارة الصحة الكويتية مصطفى رضا، في تصريحات للـ"قبس" إن جثة الفضلي وصلت منذ قليل إلى مستشفى العدان.

وكان مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي، قال إن البلاد تشهد حاليا حالة من عدم الاستقرار في الطقس يصاحبها هطول أمطار رعدية متفرقة تتفاوت في شدتها ما بين المتوسطة والغزيرة يتوقع لها أن تستمر حتى صباح الغد.

وأضاف القراوي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الجمعة، أن البلاد تتأثر الآن بتكاثر في السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية تؤدي إلى هطول أمطار رعدية.

وتوقع أن تزداد كميات السحب بنهاية الغد وتزيد معها فرص هطول الأمطار التي تكون غزيرة على بعض المناطق وتستمر حتى صباح الأحد يرافقها نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية التى تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة.

وأشار إلى التوقعات بالتحسن التدريجي فى حالة الطقس على أن تقل فرص هطول الأمطار يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين مع طقس غائم جزئيا ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون حالة موج البحر خفيفة إلى معتدلة.

من جهة أخرى أعلن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية، المهندس حسام الرومي، عن استقالته من منصبه وتحمله مسؤولياته الأدبية إثر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين، جراء موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أخيرا.

وعبر الرومي في استقالته عن عميق أسفه إزاء الأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار الكثيفة التي شهدتها البلاد.
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